Er starb 2025 mit nur 17 Jahren: Weitsprung-Star Susen Tiedtke spricht über den Tod ihres Sohnes

Susen Tiedtkes Sohn starb vor einem Jahr mit nur 17 Jahren ganz plötzlich. Jetzt spricht die ehemalige Leichtathletin erstmals über den schmerzhaften Verlust.
Am 4. März 2025 verlor Weitsprung-Legende Susen Tiedtke (57) ihren 17-jährigen Sohn Max wenige Wochen vor seinem 18. Geburtstag. Ein Jahr später hat die ehemalige Sportlerin, die während ihrer aktiven Karriere zwei Weltmeisterschaftsmedaillen gewann und als "schönste Leichtathletin der Welt" berühmt wurde, nun erstmals öffentlich über den tragischen Verlust gesprochen.