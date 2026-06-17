Er setzte sich für Tibet ein: Uma Thurmans Vater Robert ist mit 84 Jahren gestorben

Robert Thurman, Religionswissenschaftler und Vater von Schauspielerin Uma Thurman, ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Das von ihm mitgegründete Tibet House US hat seinen Tod auf Instagram bekanntgegeben Auch der Dalai Lama hat seine Anteilnahme ausgedrückt.
Robert Thurman (1941-2026), ein US-Buddhismuswissenschaftler und der Vater von Schauspielerin Uma Thurman (56), ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Sein Tod wurde über das von ihm mitgegründete Kulturzentrum Tibet House US bekannt gegeben. In einer Mitteilung auf Instagram würdigte die gemeinnützige Organisation den Verstorbenen: "Wir sind zutiefst betrübt, mitteilen zu müssen, dass Robert A. F. Thurman, ein bedeutender amerikanischer Buddhismusgelehrter, Mitbegründer des Tibet House US, Autor und Übersetzer, dessen Lehren unzählige Leben geprägt haben, am Dienstagmorgen, dem 16. Juni, in Woodstock, New York, verstorben ist."