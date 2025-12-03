In ihrem Podcast verrät Gwyneth Paltrow: Sie liebt Weihnachtsmusik, Deko und Familientraditionen - ihr Ehemann hingegen verabscheut alles Festliche. Das führt dazu, dass sie sich in der Weihnachtszeit ganz schön allein fühlt.
Weihnachten steht vor der Tür und für Gwyneth Paltrow (53) bedeutet das Vorfreude pur. Doch damit fühlt sie sich in der Adventszeit ziemlich alleine. Sie hat gerade Medienberichten zufolge in ihrem "Goop"-Podcast verraten, dass ihr Mann Brad Falchuk (54) Weihnachten überhaupt nicht mag.