In ihrem Podcast verrät Gwyneth Paltrow: Sie liebt Weihnachtsmusik, Deko und Familientraditionen - ihr Ehemann hingegen verabscheut alles Festliche. Das führt dazu, dass sie sich in der Weihnachtszeit ganz schön allein fühlt.

Weihnachten steht vor der Tür und für Gwyneth Paltrow (53) bedeutet das Vorfreude pur. Doch damit fühlt sie sich in der Adventszeit ziemlich alleine. Sie hat gerade Medienberichten zufolge in ihrem "Goop"-Podcast verraten, dass ihr Mann Brad Falchuk (54) Weihnachten überhaupt nicht mag.

Ehemann gibt den "Grinch" "Ich liebe Weihnachten. Ich mag die Dekorationen, das Frank-Sinatra-Weihnachtsalbum - ich komme richtig in Weihnachtsstimmung", erzählt Paltrow offen und ergänzt: "Mein Ehemann ist das Gegenteil davon, er ist so etwas wie der Grinch."

Während sie sich auf Lichterketten, Weihnachtslieder und das Essen freut, reagiert er mit purer Abneigung - genau das Gegenprogramm zur klassischen Festtagsstimmung. Für Paltrow heißt das: ein Gefühl von Einsamkeit im eigenen Zuhause. "Ich fühle mich bei uns zuhause mit meiner Liebe für Weihnachten alleine," sagt sie.

Die Kinder sind auf ihrer Seite

"Er freut sich, wenn alles wieder vorbei ist", beschreibt Paltrow den Gemütszustand ihres Ehemannes während der Weihnachtszeit. Aber zum Glück gibt es da noch die Kinder im Haus. "Die Kinder lieben Weihnachten auch und sind auf meiner Seite", verrät Paltrow. Damit meint sie sowohl ihre eigenen Kinder aus ihrer Ehe mit Coldplay-Star Chris Martin (48) als auch die beiden Kinder aus Falchuks vorheriger Beziehung.

Feiertage im Familienkreis

Paltrow betont, dass sie die Feiertage immer gemeinsam mit ihren Kindern verbringt. "Der Weihnachtsmorgen ist bei uns richtig schön und entspannt. Wir lassen uns viel Zeit beim Auspacken der Geschenke, machen anschließend einen langen Spaziergang am Strand, essen und bleiben in unseren Pyjamas", erzählt sie.

Auch wenn sie nicht mehr mit Martin verheiratet ist, feiern sie und ihre Kinder weiterhin am 26. Dezember gemeinsam - eine Tradition aus ihrer Zeit in Großbritannien. "Wir feiern auf unsere Art auch den Boxing Day, eine weitere Gelegenheit für Brettspiele und einen richtig gemütlichen Tag", erklärt sie. Paltrow und Martin haben die beiden Kinder Apple (21) und Moses (19).