Er lebt in Mailand: Boris Becker freut sich über Olympia in unserer Stadt

Boris Becker hat wie viele andere Promis die Olympia-Eröffnungsfeier in Mailand besucht. Bei Instagram schwärmt er von den Winterspielen in seiner Wahlheimat.
Boris Becker (58) ist wie viele Sportfans im Olympia-Fieber. Für die deutsche Tennislegende sind die Winterspiele in Italien darüber hinaus speziell: "Es ist etwas ganz Besonderes, die Olympischen Winterspiele in unserer Stadt zu haben", schreibt der 58-Jährige, der mit seiner Familie in Mailand lebt, bei Instagram. "Man spürt die Emotionen wirklich überall."