Er lebt in Mailand: Boris Becker freut sich über Olympia in unserer Stadt

Boris Becker hat wie viele andere Promis die Olympia-Eröffnungsfeier in Mailand besucht. Bei Instagram schwärmt er von den Winterspielen in seiner Wahlheimat.

Boris Becker (58) ist wie viele Sportfans im Olympia-Fieber. Für die deutsche Tennislegende sind die Winterspiele in Italien darüber hinaus speziell: "Es ist etwas ganz Besonderes, die Olympischen Winterspiele in unserer Stadt zu haben", schreibt der 58-Jährige, der mit seiner Familie in Mailand lebt, bei Instagram. "Man spürt die Emotionen wirklich überall."

Eine Bilderreihe zeigt, was Becker bei dem Großevent in seiner Wahlheimat bereits erleben durfte. "Eine wunderschöne Eröffnungsfeier, von der Magie der Scala bis zur Energie des San Siro", kommentierte er die Fotos, die ihn gemeinsam mit seiner Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro zeigen.

Die beiden besuchten nicht nur die Feier im Stadion, sondern auch einen Empfang in der Mailänder Scala und warfen sich für die Veranstaltung in dem berühmten Opernhaus in Schale. Becker kam im Anzug mit Krawatte, seine Frau wählte ein glamouröses Cut-out-Kleid mit hohem Beinschlitz.

Er drückt Deutschland und Italien die Daumen

Ein Foto, das offenbar in dem Zuhause der Familie entstand, zeigt das Paar ein weiteres Mal in den eleganten Outfits. Doch der Blick fällt vor allem auf ihre gemeinsame Tochter Zoë Vittoria, die friedlich im Arm ihres Vaters liegt. Sie kam im vergangenen November zur Welt. Becker wünsche nun "allen Athleten, insbesondere dem Team Deutschland und dem Team Italien, unglaublich spannende Spiele", erklärte er abschließend in seinem Instagram-Beitrag.