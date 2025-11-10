Er klärt über Lampen-Recycling auf: Eko Fresh rappt für die Umwelt

"Ich will meinen Teil dazu beitragen, unseren Kindern eine lebenswerte Welt zu hinterlassen", sagt Eko Fresh. In einer neuen Umweltinitiative zeigt der Kölner Rapper in einem Musikvideo, warum alte Lampen nicht in den Hausmüll gehören und wie einfach Recycling im Alltag sein kann.
Der Musiker und Schauspieler Eko Fresh (42) steht bekanntermaßen für innovativen Battle-Rap sowie tiefsinnigen Humor - aber eben auch für echte Haltung. Jetzt nutzt der Kölner seine Bekanntheit, um ein wichtiges Thema noch mehr in den Mittelpunkt zu rücken: den richtigen Umgang mit alten Lampen. Gemeinsam mit Lightcycle zeigt er zum 20-jährigen Bestehens des Rücknahmesystems für Beleuchtung in einem neuen Musikvideo, wie einfach Ressourcenschutz im Alltag funktionieren kann.