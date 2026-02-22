Er hetzte gegen Latin-Superstar: Seitenhieb gegen Donald? Melania Trump postet Bad-Bunny-Song

Donald Trump bezeichnete Bad Bunnys Super-Bowl-Show als "eine der schlechtesten aller Zeiten". Umso überraschender: Seine Frau wählt nun ausgerechnet dessen Welthit für einen Instagram-Post. Zufall oder ein bewusster Seitenhieb?
Ein Seitenhieb gegen Ehemann Donald? US-First-Lady Melania Trump (55) sorgt mit ihrem neuesten Social-Media-Post für Verwirrung: Während der US-Präsident (79) kein gutes Haar an Superstar Bad Bunny (31) lässt, wählte Melania nun ausgerechnet dessen aktuellen Welthit als Soundtrack für einen Instagram-Post.