Er hetzte gegen Latin-Superstar: Seitenhieb gegen Donald? Melania Trump postet Bad-Bunny-Song

Donald Trump bezeichnete Bad Bunnys Super-Bowl-Show als "eine der schlechtesten aller Zeiten". Umso überraschender: Seine Frau wählt nun ausgerechnet dessen Welthit für einen Instagram-Post. Zufall oder ein bewusster Seitenhieb?

Ein Seitenhieb gegen Ehemann Donald? US-First-Lady Melania Trump (55) sorgt mit ihrem neuesten Social-Media-Post für Verwirrung: Während der US-Präsident (79) kein gutes Haar an Superstar Bad Bunny (31) lässt, wählte Melania nun ausgerechnet dessen aktuellen Welthit als Soundtrack für einen Instagram-Post.

Am Samstag teilte Melania eine schwarz-weiße Fotoreihe ihres Inaugurationsball-Kleides, das mittlerweile als historisches Exponat in einem Museum bewundert werden kann. Die First Lady unterlegte das Video mit dem Song "DtMF" von Bad Bunny. Der gewählte Song ist ein melancholischer Track über Erinnerungen und steht derzeit auf Platz 1 der Billboard Hot 100.

Donald Trump hetzt gegen Bad Bunny

Im Weißen Haus erfreut sich Latin-Superstar Bad Bunny weniger Beliebtheit: US-Präsident Donald Trump hetzt seit geraumer Zeit gegen den Puerto-Ricaner. Besonders dessen Auftritt als Headliner bei der Halbzeit-Show des Super Bowl im Februar war Trump ein Dorn im Auge.

Auf seiner Plattform Truth Social ließ er kein gutes Haar an der Performance: "Schrecklich" und "eine der schlechtesten Shows aller Zeiten", wetterte Trump. Zudem spottete er: "Niemand versteht ein Wort von dem, was dieser Typ sagt." Konservative Kreise organisierten aus Protest sogar eine alternative "All-American"-Halbzeitshow.

Die First Lady scheint das Ganze gelassener zu sehen: Dass Melania sich ausgerechnet für diesen Künstler entscheidet, könnte ein bewusster Seitenhieb sein. Bad Bunny gilt als einer der schärfsten Kritiker der aktuellen US-Einwanderungspolitik und äußerte sich bei den Grammys klar und deutlich gegen die Einwanderungsbehörde ICE.

Der Haussegen scheint wegen des Posts allerdings nicht schiefzuhängen: Nur wenige Stunden nach dem Post zeigten sich Donald und Melania Trump am Samstagabend gemeinsam beim Abendessen der Gouverneure im Weißen Haus.