Er hatte eine einzigartige Vision: Dokumentarfilmer Frederick Wiseman stirbt mit 96 Jahren

Der für seine Dokumentationen bekannte US-Regisseur Frederick Wiseman ist tot. Er ist am 16. Februar im Alter von 96 Jahren verstorben, wie seine Familie mitteilt.
Frederick Wiseman (1930-2026), einer der wohl bekanntesten Dokumentarfilmer der USA, ist tot. Das haben seine Familie und die von ihm gegründete Produktionsfirma Zipporah Films in einer gemeinsamen Mitteilung bekanntgegeben. Wiseman, der demnach zuletzt Cambridge in Massachusetts, Northport in Maine und Paris als sein Zuhause betrachtete, sei im Alter von 96 Jahren am 16. Februar friedlich entschlafen.