Thorsten Legat hat sich beim "TV total Turmspringen" verletzt. Es ist nicht das erste Mal, dass ihm ein Event dieser Art zum Verhängnis wird.
Beim "TV total Turmspringen" haben am Samstagabend einmal mehr Promis ihren Mut unter Beweis gestellt. Für einen Teilnehmer lief es allerdings nicht nach Plan: Ein Unfall im Training bedeutete für Thorsten Legat (57) das Aus bei der Veranstaltung: Der 57-Jährige konnte bei dem Event in der Berliner Schwimm- und Sprunghalle des Europasportparks nicht teilnehmen.