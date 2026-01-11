Thorsten Legat hat sich beim "TV total Turmspringen" verletzt. Es ist nicht das erste Mal, dass ihm ein Event dieser Art zum Verhängnis wird.

Beim "TV total Turmspringen" haben am Samstagabend einmal mehr Promis ihren Mut unter Beweis gestellt. Für einen Teilnehmer lief es allerdings nicht nach Plan: Ein Unfall im Training bedeutete für Thorsten Legat (57) das Aus bei der Veranstaltung: Der 57-Jährige konnte bei dem Event in der Berliner Schwimm- und Sprunghalle des Europasportparks nicht teilnehmen.

So hat sich Thorsten Legat verletzt Laut "Joyn.de" hatte der ehemalige Fußballspieler beim Training vom Drei-Meter-Brett einen Rückwärtssalto mit halber Schraube versucht. Dabei sei er jedoch unglücklich gestürzt und habe sich "ernsthaft" verletzt. Die Diagnose lautete dem Bericht zufolge Trommelfellruptur. "Absolute Wasserkarenz" sei ihm verordnet worden, erklärte der Ex-Sportprofi. Als Ersatz für Thorsten Legat, der im Synchronspringen gemeinsam mit seinem Sohn Nico Legat antreten sollte, sprang Ex-"Prince Charming" Kim Tränka ein. Die beiden sicherten sich am Ende sogar den zweiten Platz hinter Moderator Peter Imhof und Schauspieler Steffen Groth. Im Einzelwettbewerb siegte der ehemalige Kunstturner Fabian Hambüchen.

2022 musste ihm nach Trainingsunfall Hoden entfernt werden

Für Thorsten Legat ist es unterdessen nicht die erste schwere Verletzung bei einer Veranstaltung dieser Art. 2022 musste dem 57-Jährigen ein Hoden entfernt werden. Die Verletzung hatte sich der Ex-Fußballer damals beim Training zu der TV-Show "RTL Turmspringen" zugezogen. Er ließ sich anschließend ein Implantat einsetzen.

Das "TV total Turmspringen - Das Jubiläum" wurde am Samstag, dem 10. Januar, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn gezeigt. Die Show lief zunächst zwischen 2004 und 2015 auf ProSieben. Später wanderte das Format zum Konkurrenten RTL, wo ab 2022 drei "RTL Turmspringen"-Ausgaben liefen. Anschließend kehrte das Event dann zu ProSieben zurück.