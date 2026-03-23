Lily Collins wird in einem neuen Biopic die Hollywood-Legende Audrey Hepburn verkörpern. Nun meldet sich deren Sohn Sean Ferrer zu Wort - und überrascht mit einer Liebeserklärung an die Hauptdarstellerin. Gleichzeitig verrät er, wie seine Mutter wohl auf das Projekt reagiert hätte.

Sean Hepburn Ferrer (65), Sohn der Hollywood-Ikone Audrey Hepburn (1929-1993), hat sich zur Besetzung von Lily Collins (37) in einem kommenden Biopic über seine Mutter geäußert. Der Film wird sich auf die Entstehungsgeschichte des Klassikers "Frühstück bei Tiffany" konzentrieren und basiert auf dem Buch "Fifth Avenue, 5 A.M." von Sam Wasson.

In einem Interview mit "Woman's World", aus dem das "People"-Magazin zitiert, betonte Ferrer seine Sympathie für die Hauptdarstellerin und erklärte schlicht, dass er Lily Collins liebe. Er merkte zudem an, dass der Autor der Buchvorlage ein guter Freund von ihm sei.

Ihr Sohn vermutet: So würde Audrey Hepburn reagieren

Trotz seiner Unterstützung für die Besetzung, äußerte Ferrer eine amüsante Vermutung darüber, wie seine Mutter auf das Projekt reagiert hätte. Der 65-jährige Filmproduzent glaubt, dass Audrey Hepburn angesichts des Titels der Vorlage, der sie als "Beginn der modernen Frau" bezeichnet, vermutlich zusammengezuckt wäre. Dies begründete er damit, dass die Schauspielerin zeitlebens sehr bescheiden war und bei jedem Kompliment eine gewisse Verlegenheit verspürte.

Ferrer verfolgt die Entwicklung des Films nun aus einer beobachtenden Position. Er gab an, dass er nicht direkt in die Produktion involviert sei, aber hoffe, dass das Werk der historischen Realität treu bleibe. Neben diesem Projekt befindet sich mit "Dinner with Audrey" derzeit noch ein zweiter Film über das Leben der Ikone in Vorbereitung.

Hepburn-Biopic ist Herzensprojekt für Lily Collins

Lily Collins selbst teilte ihre Begeisterung über die Rolle bereits in den sozialen Medien mit. Die Schauspielerin beschrieb das Projekt als ein Herzensvorhaben, das sich seit fast zehn Jahren in der Entwicklung befinde, und betonte ihre lebenslange Bewunderung für Hepburn. Sie fühle sich "geehrt" und "ekstatisch", schrieb Collins auf Instagram.