Lily Collins wird in einem neuen Biopic die Hollywood-Legende Audrey Hepburn verkörpern. Nun meldet sich deren Sohn Sean Ferrer zu Wort - und überrascht mit einer Liebeserklärung an die Hauptdarstellerin. Gleichzeitig verrät er, wie seine Mutter wohl auf das Projekt reagiert hätte.
Sean Hepburn Ferrer (65), Sohn der Hollywood-Ikone Audrey Hepburn (1929-1993), hat sich zur Besetzung von Lily Collins (37) in einem kommenden Biopic über seine Mutter geäußert. Der Film wird sich auf die Entstehungsgeschichte des Klassikers "Frühstück bei Tiffany" konzentrieren und basiert auf dem Buch "Fifth Avenue, 5 A.M." von Sam Wasson.