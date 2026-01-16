Rob Reiners Sohn Nick soll nur rund einen Monat vor der Tötung seiner Eltern seine Medikamente gegen Schizophrenie umgestellt haben. Könnte das der Auslöser für die Tragödie gewesen sein?
Der Fall um den gewaltsamen Tod von Regisseur Rob Reiner (1947-2925) und Ehefrau Michele Singer Reiner (1955-2025) nimmt eine neue tragische Wendung. Eine Recherche der "New York Times" zeigt nun das Ausmaß der psychischen Instabilität ihres Sohnes Nick (32). Im Zentrum steht ein juristisches Instrument, das ihn eigentlich schützen sollte, und ein Medikamentenwechsel, der am Ende möglicherweise alles zum Einsturz brachte.