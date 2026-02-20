Rund elf Stunden saß Andrew Mountbatten-Windsor nach seiner Festnahme wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch im Zusammenhang mit der Epstein-Affäre in Polizeigewahrsam. Am Freitag setzt die Polizei ihre Durchsuchungen in Windsor fort.
Seit Freitagmorgen herrscht vor der Royal Lodge in Windsor, dem ehemaligen Wohnsitz von Andrew Mountbatten-Windsor (66), erneut geschäftiges Treiben. Die Thames Valley Police setzt die Durchsuchung des Anwesens in der Grafschaft Berkshire fort, die bereits am Vortag begonnen hatte. Mehrere Zivilfahrzeuge fuhren zum Anwesen, mindestens zwei davon mit uniformierten Polizeibeamten am Steuer, wie BBC-Reporter vor Ort beobachteten.