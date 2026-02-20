Rund elf Stunden saß Andrew Mountbatten-Windsor nach seiner Festnahme wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch im Zusammenhang mit der Epstein-Affäre in Polizeigewahrsam. Am Freitag setzt die Polizei ihre Durchsuchungen in Windsor fort.

Seit Freitagmorgen herrscht vor der Royal Lodge in Windsor, dem ehemaligen Wohnsitz von Andrew Mountbatten-Windsor (66), erneut geschäftiges Treiben. Die Thames Valley Police setzt die Durchsuchung des Anwesens in der Grafschaft Berkshire fort, die bereits am Vortag begonnen hatte. Mehrere Zivilfahrzeuge fuhren zum Anwesen, mindestens zwei davon mit uniformierten Polizeibeamten am Steuer, wie BBC-Reporter vor Ort beobachteten.

Bereits am Donnerstagabend hatte die Thames Valley Police mitgeteilt, dass die Durchsuchungen in Andrews aktuellem Zuhause in Norfolk, in dem er erst seit wenigen Wochen wohnt, abgeschlossen seien, in der Grafschaft Berkshire jedoch andauern. Das Sichern und Protokollieren der Beweismittel könnte nach Einschätzung der BBC noch Stunden oder sogar Tage dauern.

Elf Stunden in Gewahrsam

Die Durchsuchungen stehen im Zusammenhang mit Andrew Mountbatten-Windsors Festnahme am Donnerstag, seinem 66. Geburtstag, wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch. In seiner Rolle als britischer Handelsbeauftragter, die er von 2001 bis 2011 innehatte, soll er vertrauliche Dokumente an den 2019 verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein weitergeleitet haben. Rund elf Stunden verbrachte der Bruder von König Charles III. (77) in Polizeigewahrsam, ehe er am Abend wieder freigelassen wurde - unter laufenden Ermittlungen, wie die Thames Valley Police bestätigte.

König Charles erfuhr erst im Nachhinein von der Festnahme seines jüngeren Bruders. "Das Gesetz muss seinen Lauf nehmen", betonte der Monarch in einem offiziellen Statement. Die Angelegenheit müsse in einem "fairen und ordentlichen Verfahren" von den zuständigen Behörden untersucht werden. Das royale Tagesgeschäft lief am Donnerstag dennoch weiter wie geplant. König Charles und seine Ehefrau Königin Camilla (78) nahmen Auftritte wahr.