Enz/Murr-Fußball: Tor in 119. Minute bringt Drita Kosova Kornwestheim ins Relegationsfinale

Der A2-Ligist setzt sich in einem packenden Relegationsduell mit dem A3-Ligisten SGM Nussdorf/Roßwag sehr spät mit 3:2 durch – und hofft weiter auf den Bezirksliga-Aufstieg.
Sowohl die Spieler als auch die Zuschauer auf neutralem Boden in Renningen hatten sich langsam aber sicher auf ein Elfmeterschießen eingestellt. Doch dann flankte David Müller vom Strafraumeck, im Zentrum stieg Sermin Zekjiri am höchsten und wuchtete den Ball per Kopf ins Tor – der späte Siegtreffer in der 119. Minute von Drita Kosova Kornwestheim im Relegations-Halbfinale um den Startplatz in der Bezirksliga.