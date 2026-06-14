Enz/Murr-Fußball: Tor in 119. Minute bringt Drita Kosova Kornwestheim ins Relegationsfinale

Der A2-Ligist setzt sich in einem packenden Relegationsduell mit dem A3-Ligisten SGM Nussdorf/Roßwag sehr spät mit 3:2 durch – und hofft weiter auf den Bezirksliga-Aufstieg.

Sowohl die Spieler als auch die Zuschauer auf neutralem Boden in Renningen hatten sich langsam aber sicher auf ein Elfmeterschießen eingestellt. Doch dann flankte David Müller vom Strafraumeck, im Zentrum stieg Sermin Zekjiri am höchsten und wuchtete den Ball per Kopf ins Tor – der späte Siegtreffer in der 119. Minute von Drita Kosova Kornwestheim im Relegations-Halbfinale um den Startplatz in der Bezirksliga.

Mit 3:2 gewann der A2-Vizemeister damit ein packendes Duell mit dem A3-Vizemeister SGM Nussdorf/Roßwag – und bestreitet am Sonntag um 15 Uhr in Großbottwar das Finale gegen Bezirksligist TSV Schwieberdingen, der sich 5:1 gegen den A1-Vizemeister VfB Neckarrems 1913 durchsetzte.

Drita Kosova verpasst höhere Führung

Das späte 3:2 war der Lucky Punch für Drita Kosova in einer Partie, die alles zu bieten hatte: viele Tore und Großchancen, dazu knisternde Spannung. Und lange mussten die Zuschauer – die zum Großteil aus den Vaihinger Stadtteilen kamen – nicht auf Sehenswertes warten. Nach sechs Minuten war Kornwestheims Spielertrainer Shpetim Muzliukaj nach einer Flanke am langen Pfosten frei, sein Flugkopfball ging links drüber. Drei Minuten später scheiterte die SGM nach einem Abspielfehler Kornwestheims am Innenpfosten. Und nur sechs Minuten später unterlief dem SGM-Keeper ein Fehlpass, Tugay Han zielte aus 18 Metern aber zu hoch.

In der Partie auf Augenhöhe, in der es jedoch wenige Spielzüge gab, war es eine Standard, die Drita Kosova die Führung brachte: Nach einer Ecke von Shaban Ismaili setzte sich Kapitän Kreshnik Duraku im Luftzweikampf durch und köpfte mittig unter die Latte (17.). In den Minuten 36 und 38 folgten die Großchancen, zu erhöhen: Erst vergab Muzliukaj frei am langen Pfosten, dann verfehlten Muzliukaj und im zweiten Versuch Alban Krasniqi. „Zur Pause müssen wir eigentlich 2:0 oder 3:0 führen“, sagte entsprechend Muzliukaj später nach dem Abpfiff.

Monsterchance in der Nachspielzeit

So blieb es spannend. Und Nussdorf/Roßwag, das nun mehr Ballbesitz hatte, glich aus: Kapitän Leonard Pfisterer startete ein Solo durch die Abwehr, fand im Strafraum keine Anspielstation und schoss dann einfach selbst an den Innenpfosten des langen Ecks, von wo der Ball über die Linie rollte (65.). Kornwestheim tat sich nun schwer, Angriffe zu starten, wirkte auch wegen der Einwechslung des bulligen Stürmers Sermin Zekjiri aber stets gefährlich – und hatte das Chancenplus: Muzliukajs Freistoß ging knapp vorbei (77.), David Müller traf aus 17 Metern die Oberlatte (81.). Hochdramatisch wurde es in Minute 94 auf der anderen Seite: Die SGM vergab, möglicherweise weil der Ball vor dem Schuss versprang, vor dem leeren Tor – und verpasste den Sieg.

Die Vaihinger blieben aber dran und profitieren davon, dass der Ball Drita-Keeper Erblin Mehana am kurzen Pfosten durch die Hände glitt (97.) – 2:1. Und nur zwei Minuten später traf Nussdorf/Roßwag aus spitzem Winkel den Pfosten. Kornwestheim, das kaum mehr Angriffe startete, kam wieder nach einer Standard zum 2:2: Muzliukaj schoss aus der Drehung flach ein (102.). Bis zum Ende der Verlängerung gab es dann auf beiden Seiten keine Tormöglichkeiten mehr – bis zum besagten Lucky Punch von Drita Kosova in der 119. Minute.

„Wir haben uns dafür belohnt, nach dem Rückstand nicht aufgegeben zu haben“, war Muzliukaj glücklich. Man habe in der Verlängerung gemerkt, dass in seiner Elf drei, vier angeschlagene Spieler mitgewirkt haben – unter anderem Ex-Regionalligaspieler David Müller. Umso größer war die Freude über den späten Erfolg. Spielertrainer Muzliukaj: „Jetzt freuen wir uns aufs Finale.“

Kornwestheim: Mehana – Duraku, Pnishi, Halimi (82. Trena, 106. Istrefi) – Gashi, Ismaili, Han (100. Bytyqi), Müller, Krasniqi (67. Zekjiri) – Thaqi (100. Yürükoglu), Muzliukaj.