Entscheidung in Fellbach: Neuer Manager für die Schwabenlandhalle

Entscheidung in Fellbach

1 Der neue Geschäftsführer der Fellbacher Event-GmbH: Nils Jacoby Foto: Stadt Fellbach

Der derzeit noch in der Filderhalle in Leinfelden-Echterdingen tätige Nils Jacoby wechselt im August zur Fellbacher Event & Location GmbH. „Ich bin ein Hallenmensch“, sagt er.











Er hat bereits Erfahrungen mit Fernsehproduktionen wie „Wetten dass...“, aktuell ist er Geschäftsführer der Filderhalle in Leinfelden-Echterdingen. Noch. Denn zum August dieses Jahres wechselt Nils Jacoby in ähnlicher Funktion an den Kappelberg: Er wird als Nachfolger des Anfang März nach Freiburg abgewanderten Jens Mohrmann der neue Geschäftsführer der Fellbacher Event & Location GmbH.