Ein Buchhalter will sich rächen - doch seine Geisel denkt gar nicht ans Opfersein. Andrea Sawatzki und Christian Berkel in der sehenswerten Komödie "Entführen für Anfänger" über Machtspiele, Schein und Sein.
Eine perfekte Entführung? Kaum möglich - jedenfalls nicht für Adam Lansky und seine Geisel Evelyn Moser. Was als minutiös vorbereiteter Plan beginnt, endet in einer turbulenten Komödie voller überraschender Wendungen. Am 17. Oktober um 20:15 Uhr zeigt Das Erste mit "Entführen für Anfänger" den dritten Film der beliebten "... für Anfänger"-Reihe - erneut mit dem eingespielten Schauspielduo Andrea Sawatzki (62) und Christian Berkel (67) in den Hauptrollen.