Engpässe im Kreis Ludwigsburg: Nicht brenzlig, aber ernst: Feuerwehren müssen um neue Mitglieder kämpfen

1 300 Einsätze muss die Bietigheimer Wehr im Jahr meistern. Sie sucht Verstärkung. Foto: Karsten Schmalz (Archiv)

Vor allem in einem Zeitfenster steht oft nur eine kleinere Besetzung bereit. In Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) wirbt die Wehr nun massiv um Verstärkung.











Wenn es brennt, ist Eile geboten. An 24 Stunden am Tag. Im Kreis Ludwigsburg gibt es ein ausgeklügeltes System, damit die Feuerwehren schnell an Ort und Stelle sind. Doch in einem Zeitfenster wird es regelmäßig eng. Um künftig nicht in Bedrängnis zu kommen, wird vor allem in Bietigheim-Bissingen momentan kräftig für Verstärkung getrommelt.