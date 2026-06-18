England-Kroatien: Kane und Tuchel träumen vom WM-Titel

Harry Kane lässt Thomas Tuchel und England auf den großen Wurf hoffen. Beim Auftaktsieg überzeugt der Mitfavorit offensiv, offenbart aber auch noch ein paar Schwächen.
Harry Kane sang auf dem Rasen zögerlich mit, als ihm Tausende englische Kehlen den Oasis-Klassiker "Wonderwall" von den Rängen entgegenschmetterten. Von einer Person ist in diesem Song die Rede, die Hoffnung gibt und Rettung verspricht - und für einen Augenblick schien es, als seien die Zeilen nur für den Torjäger des FC Bayern geschrieben worden. Englands 60-jähriger Titelfluch - er könnte dank Hoffnungsträger Kane wirklich enden.