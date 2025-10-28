Energiewende in Stuttgart: Was Japan von den Stuttgarter Stadtwerken lernen kann

Eine Delegation aus Tokio will erfahren, wie die Energiewende gelingt. Gerade das Wasserstoff-Projekt im Stuttgarter Hafen ist von großem Interesse. Antworten gibt es nicht immer.
Aus Fernost gelangen derzeit meist schlechte Nachrichten zu uns: China ist eigentlich überall besser, ob bei Batterien, Solaranlagen oder E-Autos. Da fühlt sich die geschundene deutsche Seele doch geschmeichelt, wenn eine große Wirtschaftsmacht Deutschland noch als Vorbild sieht. „Sie sind weltweit eine der führenden Nationen in der Energiewende“, sagte Yuri Fujisawa vom Forschungsinstitut für Umweltschutz in Tokio jetzt bei einem Besuch bei den Stadtwerken Stuttgart: „Davon möchten wir lernen.“