Energiewende in Stuttgart: Stromkabel erstmals in Gasleitungen verlegt – „Für Stuttgart ist das Neuland“

Das gab es so noch nie in Stuttgart: Im Park der Villa Berg werden neue Stromkabel durch alte Gasleitungen gezogen. Das innovative Verfahren war genau betrachtet ein Zufallstreffer.
Die Stuttgart Netze GmbH beschreitet beim Ausbau ihres Strom-Hochspannungsnetzes zum ersten Mal einen ungewöhnlichen, aber kostensparenden Weg. Statt in Stuttgart-Ost im Bereich des Parks der Villa Bergeine neue Stromtrasse zu bauen, nutzt das Unternehmen stillgelegte Gasleitungen, um darin moderne 110 000-Volt-Kabel unterzubringen.