Energiewende in Stuttgart: Die Stadtwerke Stuttgart sind im Minus – aber das ist für alle in Ordnung

Das Unternehmen investiert massiv in die Energiewende und hat hunderte von Mitarbeitern eingestellt – der Rücklauf soll später kommen. Wie stehen die Stadtwerke finanziell da?

Es sind anstrengende Zeiten für Stadtwerke: Die jährlich erhobene Stadtwerkestudie des Bundesverbandes für Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) ergab zuletzt, dass nur noch knapp die Hälfte der befragten Stadtwerke eine gute bis sehr gute Geschäftsentwicklung erwartet – seit Beginn der Befragungen im Jahr 2004 war dieser Wert noch nie so niedrig.

In letzter Zeit sind sogar einige Stadtwerke in Baden-Württemberg in eine wirtschaftliche Schieflage geraten – so haben seit Dezember 2024 die Stadtwerke in Schorndorf, Aalen und Schwäbisch Gmünd unvermittelt ihre Geschäftsführer entlassen. Es ging etwa um massive Versäumnisse bei den Abrechnungen.

Stuttgarter Stadtwerke schreiben rote Zahlen

Die Frage ist also legitim: Wie geht es eigentlich den Stadtwerken Stuttgart in finanzieller Hinsicht? Zunächst kann festgehalten werden, dass deren technischer Geschäftsführer Peter Drausnigg fest im Sattel sitzt. So bestätigen die Fraktionschefs von CDU und Grünen im Stuttgarter Gemeinderat, Alexander Kotz und Björn Peterhoff, unabhängig voneinander, dass Drausnigg ein guter Mann sei, der fachlich und menschlich überzeuge. Beide sitzen auch im Aufsichtsrat der Stadtwerke.

Allerdings: Auch die Stuttgarter Stadtwerke schreiben derzeit kräftig rote Zahlen. Der jüngst erschienene Beteiligungsbericht der Stadt Stuttgart weist für das Geschäftsjahr 2023 einen Fehlbetrag von vier Millionen Euro und für 2024 von 20,3 Millionen Euro aus – für das noch nicht abgerechnete Jahr 2025 wurde sogar ein Minus von 36 Millionen Euro prognostiziert. Für die kommenden Jahre sei ebenfalls mit Verlusten zu rechnen, heißt es im Bericht. Zum Vergleich: Die Bilanzsumme lag 2024 bei 643 Millionen Euro.

Peter Drausnigg sitzt fest im Sattel. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Trotzdem schrillen bei den Verantwortlichen nicht die Alarmglocken, und das hat zwei Ursachen. Erstens gleicht eine städtische Tochter, die Stuttgarter Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (SVV), dieses Minus aus. Das Kapital der SVV stammt größtenteils aus dem Verkauf der städtischen Anteile an der EnBW und den Neckarwerken im Jahr 1999. Jedenfalls wird so der Geschäftsbetrieb der Stadtwerke Stuttgart nicht belastet.

Zweitens habe dieses Minus nachvollziehbare Gründe, betont Drausnigg im Gespräch. Hintergrund ist das Ziel der Stadt, bis 2035 klimaneutral zu werden, und die Stadtwerke sind dabei der wichtigste Player. Dafür unterstützt die Stadt ihre Tochterfirma massiv, nicht nur durch den Verlustausgleich, sondern in der Vergangenheit auch mit einer Zahlung von 100 Millionen Euro. Man habe in den letzten Jahren aber weit darüber hinaus erhebliche Investitionen getätigt, die sich erst in einigen Jahren bezahlt machen würden, argumentiert Drausnigg: „Wir mussten und müssen weiter in Vorleistung gehen.“

So wurden zahlreiche Windräder und Solarparks gekauft. Ein Dutzend Nahwärmenetze sind für Stuttgart geplant. In die Erneuerung der Strom- und Gasinfrastruktur müssten allein jährlich 100 Millionen Euro investiert werden. Und Stuttgart gilt mit 2500 Ladepunkten als vorbildlich bei der Infrastruktur für die E-Mobilität.

Zudem stelle man permanent Personal ein, so Drausnigg weiter, die Zahl der Mitarbeiter hat sich von 333 im Jahr 2020 auf mehr als 900 erhöht. Auch die Investition in die neue Hauptzentrale in der Kesselstraße musste finanziert werden. Drausnigg: „Wir sind wie ein Start-up, das viel Geld braucht; der Rücklauf kommt aber erst später.“ Grundsätzlich sei er aber zufrieden: Man sei in den wichtigsten Bereichen der Energiewende aktiv und gut aufgestellt. Tatsächlich sind die Stadtwerke erst 2011 gegründet worden – sie haben den Vorteil, keinen Rucksack etwa an Kohlekraftwerken mit sich herumzutragen; aber der Nachteil ist, dass sie mit 40.000 Strom- und Gaskunden noch nicht das große Geld verdienen.

Weniger Zuschüsse für die Stadtwerke Stuttgart

Auch der Aufsichtsrat ist nicht sonderlich beunruhigt. „Das Unternehmen ist sehr solide aufgestellt, und das Tagesgeschäft läuft absolut geräuschlos“, betont Grünen-Chef Björn Peterhoff. Alexander Kotz hat ebenfalls keine Bedenken. Bei der Stadt würden genügend Leute auf die Zahlen schauen: „Da kann nichts aus dem Ruder laufen.“

Jedoch muss die Stadt, wie allseits bekannt, kräftig sparen, und das wird auch Auswirkungen auf die Stadtwerke haben. Geplant war eigentlich ein weiterer Zuschuss, auf mehrere Jahre verteilt, in Höhe von 200 Millionen Euro. Vermutlich werden es jetzt deutlich weniger werden. Man ist sich deshalb einig, dass die Strategie der Stadtwerke nochmals besprochen werden soll. Alexander Kotz ist der Ansicht, dass sich die Stadtwerke auf ihre wesentlichen Aufgaben konzentrieren müssten – auf Schwäbisch formuliert er es so: „Ma ka net nach alle Mucka gleichzeitig batscha.“

Peterhoff schmerzt, dass die Stadtwerke eigentlich mehr und nicht weniger machen müssten, um die Klimaneutralität 2035 zu schaffen. Auf dieses Ziel müsse trotz der Einsparungen weiter der ganze Fokus gesetzt werden.

Peter Drausnigg hat selbst schon einige Ideen. Manches müsse man in Kooperationen machen, um schneller voranzukommen – beim geplanten Wärmenetz im Synergiepark Vaihingen etwa arbeiten die Stadtwerke schon mit der e-con AG zusammen. Weiter könnten Bereiche, wo man schneller in die Gewinnzone komme, gestärkt werden, etwa die Ladesäulen: Dort seien die Investitionen nicht so hoch, und man liege bei den Einkünften über Plan. Helfen soll auch der neue kaufmännische Geschäftsführer Hans-Günther Meier, der noch mehr Zug in die Finanzen bringen soll. Der gebürtige Karlsruher hat Stationen beim Badenwerk, bei der EnBW und bei den Stadtwerken Düsseldorf hinter sich.

Die hohen Investitionen bei der Strom- und Gasinfrastruktur fließen natürlich in die Netzentgelte ein – auch der Bürger zahlt also mit. Allerdings kann sich der derzeitige Strompreis der Stadtwerke mit knapp 30 Cent pro Kilowattstunde mehr als sehen lassen für einen reinen Öko-Tarif. Der Erdgas-Preis liegt bei knapp neun Cent pro Kilowattstunde und ist ebenfalls konkurrenzfähig.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft betont auf Nachfrage, dass alle Unternehmen der Branche in den kommenden Jahren massiv investieren müssten, um die Energiewende zu stemmen. Die Stadtwerke allein könnten das nicht schultern, so Sprecherin Katja Sandscheper: Banken, institutionelle Investoren, die öffentliche Hand und auch die Bürger müssten eine erhebliche Rolle spielen. Hemmend wirke sich der hohe administrative Aufwand aus, so Sandscheper weiter: Die Bürokratiekosten lägen jährlich bei 1,5 Milliarden Euro, vor sechs Jahren sei es noch weniger als die Hälfte gewesen.

Auch andere Kosten würden steigen, betont Peter Drausnigg: Wie der Anschlag auf das Stromnetz in Berlin gezeigt habe, müsse man erheblich in den Schutz der Netze, der realen wie der digitalen, investieren. Einkünfte bringe das aber: null.