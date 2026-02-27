Energiewende in Stuttgart: Die Stadtwerke Stuttgart sind im Minus – aber das ist für alle in Ordnung

Das Unternehmen investiert massiv in die Energiewende und hat hunderte von Mitarbeitern eingestellt – der Rücklauf soll später kommen. Wie stehen die Stadtwerke finanziell da?
Es sind anstrengende Zeiten für Stadtwerke: Die jährlich erhobene Stadtwerkestudie des Bundesverbandes für Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) ergab zuletzt, dass nur noch knapp die Hälfte der befragten Stadtwerke eine gute bis sehr gute Geschäftsentwicklung erwartet – seit Beginn der Befragungen im Jahr 2004 war dieser Wert noch nie so niedrig.