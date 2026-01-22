Energiewende in Stuttgart: 3332 Euro für Abtrennung vom Gasnetz – Womit Stuttgarter rechnen müssen

Dem Umstieg auf eine Wärmepumpe folgen in Tübingen bisher überraschende Extra-Kosten: für die Abtrennung vom Gasnetz. In Stuttgart gibt es die Kosten auch – aber mit einem Unterschied.
Ein Haushalt aus Tübingen hat sich mit Erstaunen an unsere Redaktion gewandt, weil die dortigen Stadtwerke 3332 Euro für die Abtrennung vom Gasnetz verlangen. Der Anlass: Jener Haushalt heizt inzwischen mit einer Wärmepumpe. Wir erklären, wie es dazu kommt und wie der Gasnetz-Betreiber in Stuttgart bei diesem Thema vorgeht.