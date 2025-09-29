Energie in Stuttgarter Hochhäusern: Der Rabatt für neue Asemwald-Fenster lockt Eigentümer

Dass möglichst viele Eigentümer im Stuttgarter Asemwald ihre Fenster tauschen, gilt als effektive Maßnahme, um Energie zu sparen. Neben vereinzelter Kritik scheint das Interesse groß.
Der Eigentümer mittleren Alters sagt, er persönlich hätte den Fenstertausch bei sich noch etwas aufgeschoben. Doch das Angebot, das nun im Raum steht, mache ihn neugierig. Er können sich gut vorstellen, die Fenster seiner 130-Quadratmeter-Wohnung zeitnah auszutauschen – weil ein Rabatt winkt. Dann nämlich, wenn sich weitere Leute für eine Art Sammelauftrag finden.