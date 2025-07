Energie-Experte rät: So klappt der Wärmepumpen-Einbau ohne Abzocke

So klappt der Wärmepumpen-Einbau ohne Abzocke

1 Wie vermeidet man eine Horror-Rechnung, wenn ein Handwerker eine Wärmepumpe einbaut? Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Worauf muss man beim Wärmepumpen-Einbau achten? Nach einem Fall von mutmaßlicher Abzocke in Marbach (Kreis Ludwigsburg) gibt der Energie-Experte Ingo Hein Tipps.











Viele Handwerksbetriebe kennen die wichtigsten Regeln bei der Förderung von Wärmepumpen nicht. Das beobachtet der Energieberater Ingo Hein, der Verbrauchern Tipps geben will. Der in Kirchberg an der Murr ansässige Hein reagiert damit auf einen Fall mutmaßlicher Abzocke, als ein Rentner aus Marbach sich darüber beklagte, dass der Handwerker 23.000 Euro mehr verlangte, anstatt der ursprünglich vereinbarten 54.000 Euro. Die wichtigsten Fragen und Antworten, um bei der Beschaffung einer Wärmepumpe auf der sicheren Seite zu sein.