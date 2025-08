Ende des Trainingslagers: VfB siegt klar im Testspiel gegen Toulouse – erster Einsatz für Woltemade

1 Nick Woltemade, Chema Andres und Chris Führich nach einem der sechs Treffer. Foto: ressefoto Baumann

Pokalsieger VfB Stuttgart betont immer wieder, mit Nick Woltemade für die kommende Saison zu planen. Im Testspiel gegen Toulouse steht der umworbene Stürmer in der Startelf.











Mit dem vom FC Bayern umworbenen Stürmer Nick Woltemade in der Startelf hat der VfB Stuttgart zum Abschluss seines Trainingslagers einen klaren Testspielsieg gefeiert. Der als wechselwillig geltende Torjäger kam beim 6:0 in den 120 Minuten gegen den FC Toulouse in der ersten Hälfte zum Einsatz. Woltemade machte in seiner Spielzeit von 45 Minuten zwar nicht als Torschütze auf sich aufmerksam, steuerte aber eine Vorlage bei.