Ende des New-Start-Vertrags: Folgt jetzt ein nukleares Wettrüsten?

Der New-Start-Vertrag zwischen den USA und Russland läuft aus. Damit entfallen die letzten Kontrollen für die Atomwaffen der Großmächte. Die globale Sicherheit ist gefährdet.
Am kommenden Donnerstag, 5. Februar, läuft der letzte Rüstungskontrollvertrag zwischen den USA und Russland aus. „New Start“ regelt den Umfang und die Qualität der strategischen Atomwaffen, also der schlimmsten Waffen im Arsenal der beiden Großmächte. Zum ersten Mal seit Anfang der 1970er Jahre können Amerikaner und Russen wieder ohne vertragliche Beschränkung nuklear aufrüsten.