Trauer um Dick Parry: Der Saxofonist, der auf Klassikern der Band Pink Floyd wie "Wish You Were Here" zu hören ist, starb im Alter von 83 Jahren. David Gilmour bestätigte seinen Tod.
Dick Parry (1942-2026) ist tot. Der Musiker, dessen Saxofon auf unvergessenen Songs wie "Money", "Shine on You Crazy Diamond" oder "Wish You Were Here" zu hören war, wurde 83 Jahre alt. Pink-Floyd-Gitarrist David Gilmour (80) bestätigte den Todesfall am 22. Mai auf X. Er schrieb: "Mein lieber Freund Dick Parry ist heute Morgen gestorben."