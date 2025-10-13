Gemeinsam standen sie für eine Liebeskomödie vor der Kamera - nun hat sich Veronica Ferres auf Instagram von Hollywoodstar Diane Keaton verabschiedet und ihren "Humor, ihre Tiefe und ihre Wärme" gewürdigt.
Veronica Ferres (60) stand für die Liebeskomödie "Liebe ist..." aus dem Jahr 2020 (im Original: "Love, Weddings & Other Disasters") mit Diane Keaton (1946-2025) vor der Kamera. Am 11. Oktober ist die Hollywood-Ikone überraschend im Alter von 79 Jahren gestorben. Ferres hat nun ihre Anteilnahme bei Instagram zum Ausdruck gebracht.