"Let's Dance"-Profitänzerin Ekaterina Leonova hat sich von ihrem Markenzeichen verabschiedet. "Ich musste mein Muttermal gehen lassen", schrieb sie bei Instagram zu einem Foto, auf dem sie mit Pflaster auf der Wange zu sehen ist.

Ekaterina Leonova (38) hat bei Instagram eine große Veränderung in ihrem Leben mit ihren Fans geteilt: "Heute musste ich mein Muttermal gehen lassen - ein kleines Stück Geschichte auf meiner Wange", schrieb der "Let's Dance"-Star. Dazu veröffentlichte die Tänzerin sowohl Bilder vor dem Eingriff als auch ein Foto danach und mit Pflaster auf ihrer rechten Wange.

Jetzt heißt es Daumen drücken "Manchmal verlieren wir Dinge, die wir nie verlieren wollten", erklärte die 38-Jährige weiter. "Es tut weh, mehr als ich erwartet habe." Leonova, die dieses Jahr die "Let's Dance"-Staffel mit Diego Pooth (22) gewonnen hat, fügte an: "Aber manche Abschiede passieren nicht, weil wir es wollen, sondern weil wir es müssen." Die Gesundheit gehe in dem Fall vor, weiß die Profitänzerin. "Und das war höchstwahrscheinlich der richtige Schritt, aber du wirst mir trotzdem sehr fehlen, mein Muttermal. Danke dir für alle Jahre."

Nun müsse sie auf die Laborergebnisse warten, bei denen das Muttermal untersucht wird. Die Chancen stehen laut der Tänzerin "50/50", bei einem negativen Ergebnis wäre eine weitere OP notwendig. "Bitte Daumen drücken", erklärt sie deshalb ihrer Community.

In den Kommentaren zeigen ihre "Let's Dance"-Kollegen ihre Unterstützung. "Daumen sind gedrückt", kommentierte Kathrin Menzinger (37) den Beitrag. "Gute Besserung mein Schwesterherz", schrieb Mariia Maksina (28) und Jurorin Motsi Mabuse (449 hinterließ Herzchen-Emojis.