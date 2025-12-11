"Let's Dance"-Profitänzerin Ekaterina Leonova hat sich von ihrem Markenzeichen verabschiedet. "Ich musste mein Muttermal gehen lassen", schrieb sie bei Instagram zu einem Foto, auf dem sie mit Pflaster auf der Wange zu sehen ist.
Ekaterina Leonova (38) hat bei Instagram eine große Veränderung in ihrem Leben mit ihren Fans geteilt: "Heute musste ich mein Muttermal gehen lassen - ein kleines Stück Geschichte auf meiner Wange", schrieb der "Let's Dance"-Star. Dazu veröffentlichte die Tänzerin sowohl Bilder vor dem Eingriff als auch ein Foto danach und mit Pflaster auf ihrer rechten Wange.