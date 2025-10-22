Emotionale Debatte in Stuttgart: Das Aus für alle Werkrealschulen wackelt – Bürgermeisterin wünscht sich „Mut“

Bekommt die Verwaltung für ihren Plan, die Schulart abzuwickeln, keine Mehrheit? Mindestens CDU und SPD wollen einzelne Schulen erhalten. Allerdings wäre das nicht so einfach.
Die Stuttgarter Schullandschaft wird aktuell neu sortiert. Statt auf bisher drei Säulen (Gymnasium, Realschule und Werkrealschule) plus Gemeinschaftsschule will das Bildungsreferat auf nur noch zwei Säulen setzen, bestehend aus Gymnasium sowie Realschule/Gemeinschaftsschule. Die Werkrealschule (WRS) soll abgewickelt werden. Doch der Widerstand in den Bezirken gegen das Aus der Schulform wächst. Es deutet sich an, dass der Plan im Dezember im Gemeinderat die Mehrheit verfehlen könnte.