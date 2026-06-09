Emmendingen: Nächster Straftäter entflieht aus Psychiatrie – Polizei fahndet nach 48-Jährigem

Schon wieder bleibt ein Platz leer im Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen. Der vierte Straftäter innerhalb von rund sechs Wochen kehrt von einem Ausgang nicht zurück.
Die Serie an Straftätern in der Psychiatrie Emmendingen, die von Freigängen nicht zurückkehren, scheint nicht abzureißen. Wie die Polizei mitteilte, wird derzeit nach einem 48-Jährigen gefahndet. Der Mann sei am vergangenen Samstag von einem genehmigten Ausgang nicht zurückgekehrt. Die anschließend eingeleiteten Fahndungen seien erfolglos verlaufen.