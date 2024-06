Vier Wochen lang befindet sich Stuttgart ab sofort im Fußball-Fieber. Die Fußball-Europameisterschaft lockt Hunderttausende Menschen in die Landeshauptstadt. In unserem EM-Newsblog zeigen wir, was im Kessel los ist.

Fußball, Fußball, Fußball – nachdem Stuttgart in den vergangenen Monaten bereits vom heimischen VfB fußballerisch verwöhnt wurde, sorgt die Fußball-Europameisterschaft 2024 nun für das nächste sportliche wie auch gesellschaftliche Highlight.

Vom 14. Juni bis zum 14. Juli kämpfen 24 Teams um den Titel und damit um die Nachfolge von Italien. Stuttgart steht dabei als eine von zehn Gastgeberstädten im Mittelpunkt des Interesses. Fünf Spiele werden in der Landeshauptstadt ausgetragen: vier Gruppenspiele und ein Viertelfinale. Zehntausende Fans werden in dieser Zeit täglich auf Schlossplatz, Marktplatz & Co. unterwegs sein und in der Neckarstadt hoffentlich ein großes, friedliches Fest feiern. In unserem Newsblog berichten wir während der EM live aus dem Kessel.

Beim größten Fanfest in Stuttgart auf dem Schlossplatz können die Fans die EM-Spiele auf den beiden 144 und 63 Quadratmeter großen Leinwänden schauen.