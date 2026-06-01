Darja Varfolomeev vom TSV Schmiden gewinnt bei den Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik in Varna zum ersten Mal den Mehrkampftitel und siegt auch mit Ball und Band.
Als Darja Varfolomeev am Schlusstag der Europameisterschaften in Varna mit ihrer Trainerin Julia Raskina-Rizzo auf die Noten für ihre Finalübung mit dem Ball wartete, tanzte die Gymnastin auf dem Sofa sitzend zum Song „bauch beine po“ von Shirin David: „Auf und ab, wir laufen im Takt mit den Waffen einer Frau, brrr pa pa pap“. Bei den Titelkämpfen in Bulgarien hat Darja Varfolomeev mit ihren Waffen gekämpft – mit Präzision, Ausdruck und Höchstschwierigkeiten. Und mit Erfolg: Die 19-Jährige Olympiasiegerin und elffache Weltmeisterin vom TSV Schmiden ist zum ersten Mal Europameisterin im Mehrkampf geworden, hat Gold mit dem Ball gewonnen und ihren Titel mit dem Band erneut verteidigt.