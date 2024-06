2 Kylian Mbappé mit Maske beim Abschlusstraining. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Ob der Superstar der französischen Mannschaft, Kylian Mbappé, im zweiten Spiel gegen die Niederlande auflaufen wird, war lange unklar – und wenn, dann mit Maske. Warum?











Er ist einer der größten Stars dieser Europameisterschaft, vielleicht sogar der größte – und für viele der derzeit beste Fußballer der Welt: Kylian Mbappé . An diesem Freitag, 21. Juni, steht das Topspiel in Gruppe D an. Frankreich trifft auf die Niederlande – und der Superstar von „Les Bleus“ spielt mit einer Maske. Wenn er denn aufläuft, denn das war lange Zeit unklar.