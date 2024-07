Wer überträgt Niederlande gegen England?

1 Kann sich England gegen die Niederlande durchsetzen? Foto: IMAGO / Offside Sports Photography

Mit dem zweiten EM-Halbfinale zwischen England und der Niederlande steht ein Duell der Gegensätze an. Alle wichtigen Infos zur Partie am Dienstag.











Link kopiert



Mit Kapitän Harry Kane trifft die englische Nationalmannschaft am Mittwoch, den 10. Juli in Dortmund auf die Niederlande. Innenverteidiger Marc Guehi dürfte nach abgesessener Gelbsperre zurück in die erste Elf rücken und Ezri Konsa ersetzen. Auf die Fans wartet ein Duell, das darüber entscheidet, wer Spanien ins diesjährige EM-Finale folgt - England oder die Niederlande.