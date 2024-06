1 Auf den ersten Blick sieht der neue Rasen im Gazi-Stadion gut aus. Aber genügt er auch den Ansprüchen der Uefa? Foto: Preiß

Der Rollrasen im Stuttgarter Gazi-Stadion ist neu verlegt, ab Freitag kann wieder in Degerloch trainiert werden. Ungeachtet dessen ist die Schweizer Nati vor dem Duell mit Deutschland guter Dinge.











Link kopiert



Der neue Rasen ist frisch verlegt, der alte bereits in riesigen Containern entsorgt. Am Donnerstagnachmittag stocherten Arbeiter mit großem Gerät letzte Unebenheiten zurecht, damit sollte es nun beendet sein, das Rasen-Gate auf der Waldau. Am Abend gab die Uefa grünes Licht und bestätigte die Bespielbarkeit des Rasens. Ab Freitag kann wieder trainiert werden.