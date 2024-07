EM 2024 in Stuttgart: Deutsche Fans marschieren am Freitag gemeinsam ins Stadion

Alles in Weiß! Unter diesem Motto lädt der Fanclub der Nationalmannschaft am Freitag zum Marsch ins Stadion. Um 18 Uhr beginnt das Viertelfinale Spanien gegen Deutschland.

Sie tun es wieder. Der Fanclub der Deutschen Nationalmannschaft lädt vor dem Viertelfinale am Freitag zu einem gemeinsamen Marsch zum Stadion. Man trifft sich im Schlossgarten und sammelt sich bis 14.30 Uhr an der Cannstatter Straße. Um über diese und durch den Schwanentunnel zum Stadion und zum Spiel Deutschland gegen Spanien zu ziehen.

So war es bei den Ungarn Foto: Max Kovalenko/Max Kovalenko

Die einen freut das wegen der gefühlten Gemeinsamkeit, des demonstrierten Korpsgeistes, die anderen wegen der schicken Bilder – und die dritten ärgern sich, weil sie im Stau stehen. Denn erneut werden viele Straßen wegen eines Fanmarsches dicht gemacht. Eine Maßnahme, die umstritten ist. Autofahrer halten vor allem die Sperrung der kompletten Cannstatter Straße über mehrere Stunden für völlig überzogen.

Doch auch diesen Freitag wird von 13.30 Uhr an die Straße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, die Wolframstraße in Fahrtrichtung B14, die Uferstraße in Richtung Zentrum, die Neckartalstraße in Richtung Zentrum und die König-Karls-Brücke in Richtung Bad Cannstatt. In der Innenstadt und im Neckarpark ist mit weiteren kurzfristigen Sperrungen zu rechnen.

Wohin mit dem pinkfarbenen Trikots?

Die Ungarn sind bei ihren beiden Spielen in Stuttgart ins Stadion marschiert, da waren es gut und gerne 15 000 Menschen, die sich zu dem anderthalb Stunden langen Spaziergang aufgemacht hatten. Die Belgier wollten es ihnen nachtun. Und da sich ja der Fanclub der Deutschen Nationalmannschaft aufgemacht hat, mehr und lautstärkere Unterstützung für das Team zu organisieren, ließen sie sich am 19. Juni die Gelegenheit für einen Marsch nicht entgehen: Begleitet wurden die mehreren tausend Anhänger auch von einem Fan-Club-Bus, einem alten Doppeldecker aus London. Das Motto ist: Alles in Weiß! Was ein bisschen schade ist; was macht man nun mit den schicken neuen und teuren pinkfarbenen Trikots?