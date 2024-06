Fußball-EM 2024 in Stuttgart Leony, Le Shuuk und Co. begeistern Tausende Fans beim EM-Opening

Am 14. Juni ist Anpfiff – mit dem Spiel Deutschland gegen Schottland geht die Fußball-EM los. Tausende Fans werden in den nächsten Wochen in Stuttgart feiern. Auftakt war das Konzert am Donnerstagabend – wir haben die Bilder.