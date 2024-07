EM 2024: Englische Fans singen Southgate-Double in Uniform ein Ständchen

1 Gareth Southgate hat einen Doppelgänger bei der deutschen Polizei. Foto: AFP/ADRIAN DENNIS

Das gibt es nicht oft: Fußballfans singen einem Polizisten ein Ständchen – weil er optische Ähnlichkeit mit dem englischen Nationaltrainer Gareth Southgate aufweist.











In der Dortmunder Innenstadt trug sich Stunden vor Anpfiff der EM-Halbfinalpartie Niederlande gegen England bemerkenswertes dar: englische Fans, viele davon offensichtlich gut mit Bier versorgt, singen ein Ständchen. So weit, so gewöhnlich rund um ein Fußballspiel. Der Adressat des Ständchens? Ein sich im Einsatz befindlicher Polizist einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE).