Eltern sollen mehr für Kita zahlen: Gibt es Alternativen zu höheren Kita-Gebühren in Stuttgart?

Eltern sollen künftig deutlich mehr für die Kinderbetreuung zahlen. Wie viel mehr, ist noch ungewiss. Die Liga der Wohlfahrtspflege fordert, dass Alternativen geprüft werden.
Das Leben in Stuttgart ist für Familien in den vergangenen Jahren immer teurer geworden. Deutlich wird das vor allem bei den Preisen fürs Wohnen. Dennoch – oder gerade deswegen – möchte Stuttgart zur kinderfreundlichsten Großstadt in Deutschland werden. Denn vor dem Hintergrund einer bundesweit immer älter werdenden Gesellschaft könnten junge Familien zu einem Standortvorteil für eine Kommune werden.