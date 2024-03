Sind Rückzahlungen bei Kita-Ausfällen in Stuttgart möglich?

1 Eltern fordern Hilfe von der Stadt Stuttgart, wenn die Kita-Betreuung ausfällt. Foto: picture alliance/dpa/Jens Büttner

Weil Kita-Betreuung immer wieder ausfällt, forderten Elternvertreter kürzlich Gebühren zurück. Wie wird das bislang gehandhabt? Und was würde Eltern außer Geld jetzt helfen? Die wichtigsten Fragen und Antworten.











Link kopiert



Finanzielle Unterstützung, wenn die Kita stunden- oder tageweise zu hat – das forderte der Gesamtelternbeirat der städtischen Kitas und Horte kürzlich in einem Offenen Brief an die zuständige Bürgermeisterin Isabel Fezer (FDP) und das Jugendamt sowie die Fraktionen des Gemeinderates. Wie stehen die Chancen für diese Forderung? Fragen und Antworten.