Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium: „Das neue Elly ist super süß“ – was diese Schule so besonders macht

„Das neue Elly ist super süß“ – was diese Schule so besonders macht

1 Das Elly ist eingeweiht. Die Architektur ermöglicht gemeinsames, aber auch individuelles Lernen. Foto: Lichtgut/Rettig

Seit April wurde im kompletten Neubau gelernt, nun ist er offiziell eingeweiht. Gefeiert wurde nicht nur das Gebäude, sondern auch eine vorbildliche Kooperation.











Link kopiert



Wie kann das Lernen der Zukunft aussehen? Wie kann man Schüler am besten die Kompetenzen vermitteln, die sie brauchen? Wie kann man sie individuell fördern – und wie kann Architektur das alles unterstützen? Diese Fragen standen am Anfang des Planungsprozesses des neuen Elly-Heuss-Knapp-Gymnasiums in Bad Cannstatt. Rund 14 Jahre ist das inzwischen her. Nun wurde an diesem Mittwoch der Neubau feierlich eingeweiht.