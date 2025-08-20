Ellental in Bietigheim: Bürger beklagen zu viele lärmende Events – Stadt reagiert

Musik bei Fußballspielen, Vereinsfeste und spontane Treffen sorgen in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) für Ärger. Oberhalb des Wobachfelsen haben die Bürger genug vom Lärm.
Wenn am letzten Augustwochenende der Pferdemarkt in Bietigheim beginnt, wissen die Anwohner rund um das Ellental und den Festplatz schon, was auf sie zukommt: „Ich werde alle Fenster schließen und die Klimaanlage laufen lassen“, sagt Eberhard Blatter. Der Stadtrat wohnt oberhalb des Wobachfelsen mit Blick ins Ellental.