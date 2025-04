Die European League of Football (ELF) geht 2025 in ihre fünfte Saison – mit 16 Teams aus neun Ländern. Ein neuer Herausforderer mischt die Liga auf, das Finale steigt in Stuttgart. Ein Überblick über alle Teams und Divisionen.

Die European League of Football startet am 17. Mai 2025 in ihre bisher größte Saison. Mit 16 Mannschaften aus neun Nationen, vier Divisionen und einem neuen Team aus Dänemark verspricht die fünfte Spielzeit so spannend zu werden wie nie zuvor.

Titelverteidiger Rhein Fire ist erneut Favorit – doch viele Teams wollen ihnen den Pokal streitig machen. Wer in welcher Division spielt, welche Rivalitäten sich zuspitzen und welches Team für eine Überraschung sorgen könnte – hier ist der Überblick.

Teams der North Division

Berlin Thunder: Das Team aus der Hauptstadt hat sich nach schwierigen Anfangsjahren in der ELF etabliert. Unter der Leitung von NFL-Europe-Legende Björn Werner strebt Berlin den nächsten Schritt an – mit Playoff-Ambitionen.

Hamburg Sea Devils: Finalist der ersten beiden Saisons und eines der traditionsreichsten Teams der Liga. 2024 begann ein Rebuild mit vielversprechenden US-Importen – nun peilen die Hanseaten ein Comeback an.

Nordic Storm: Die Newcomer aus Kopenhagen feiern 2025 ihre Premierensaison. Mit skandinavischem Talent, internationaler Erfahrung und viel Enthusiasmus will sich das dänische Team schnell einen Namen machen.

Rhein Fire: Die dominierende Kraft der vergangenen zwei Seasons. 2023 schafften es die Düsseldorfer gar ungeschlagen zum Titel. Mit Head Coach Jim Tomsula und einer explosiven Offensive sind sie auch 2025 das Team, das es zu schlagen gilt.

Teams der South Division

Helvetic Mercenaries: Das Team aus der Schweiz geht 2025 in seine zweite ELF-Saison. Beheimatet in Zürich, bringt Head Coach Val Gun neue Impulse, um das Team erstmals in die Playoffs zu führen – die Grundlage dafür wurde bereits in der Premierensaison gelegt.

Madrid Bravos: Mit einem talentierten Kader, internationaler Erfahrung und einer Stadt im Rücken, die für Leidenschaft steht, wollen die Bravos aus Spaniens Hauptstadt 2025 den nächsten Schritt machen. Das Ziel: Konstanz, ein starker Heimauftritt – und die erste Playoff-Teilnahme.

Munich Ravens: Das Team aus der bayerischen Landeshauptstadt überzeugt mit einer starken Fanbasis und professionellen Strukturen. Nach einer soliden Debütsaison 2023 will das Team um NFL-Star Joe Thomas mehr.

Raiders Tirol: Die Raiders gehören zu den erfolgreichsten Football-Programmen Europas. Mit neuer sportlicher Leitung durch Jim Herrmann und viel Erfahrung aus internationalen Wettbewerben sind sie möglicherweise ein Playoff-Kandidat.

Teams der West Division

Cologne Centurions: Die Rheinländer gehörten zu den Gründungsmitgliedern und wollen 2025 zurück in die Erfolgsspur. Die Offseason bringt frischen Wind, vor allem durch ein breites sportliches Fundament und die kölsche Mentalität.

Frankfurt Galaxy: Als erste ELF-Meister der Geschichte und mit starker Fanbasis gehören die Hessen zu den Aushängeschildern der Liga. Mit dem spektakulären Receiver Markell Castle wollen sie wieder ganz nach oben.

Paris Musketeers: Football à la française: Die Musketeers repräsentieren die französische Hauptstadt mit einem der talentiertesten Kader der Liga. Paris setzt auf ein ambitioniertes Umfeld, starke Rekrutierung und die Begeisterung einer Millionenstadt – mit dem klaren Ziel, sich dauerhaft als Spitzenteam der ELF zu etablieren.

Stuttgart Surge: Vom Sorgenkind zur Cinderella-Story: Nach einem Tiefpunkt in der zweiten Saison gelang 2023 der Einzug ins Finale. Head Coach Jordan Neuman hat in Stuttgart ein Gewinnerteam geformt, das nun nach dem Titel greift.

Teams der East Division

Fehérvár Enthroners: Die ungarische Mannschaft bringt eine lange nationale Football-Tradition mit. In ihrer zweiten ELF-Saison wollen sie mit ihrem neuen Headcoach Mark Ridgley angreifen – und dabei als schlafender Riese aufwachen.

Panthers Wroclaw: Das polnische Team aus Breslau zählt zu den konstantesten Programmen der Region. Mit Head Coach Craig Kuligowski hat sich ein Kader formiert, der 2025 für eine Überraschung sorgen könnte.

Prague Lions: Die Tschechen gehen mit NFL-Unterstützung in die neue Saison: DeVante Parker ist Teil des Ownerships, Alabama-Safety Daniel Wright bringt College-Flair nach Europa. Ein spannendes Projekt in Prag.

Vienna Vikings: Die Wiener sind eine Institution im europäischen Football. Mit nur zwei Niederlagen in der regulären ELF-Saison seit ihrem Einstieg 2022 zählen sie stets zu den Titelfavoriten.

Was ist die ELF? Infos zur Saison 2025

Die European League of Football wurde 2021 gegründet und ist eine länderübergreifende Profiliga für American Football in Europa. Die Saison 2025 ist die fünfte Spielzeit und beginnt am 17. Mai 2025. Insgesamt nehmen 16 Teams aus neun Ländern teil. Neu dabei ist Nordic Storm aus Dänemark, während die Barcelona Dragons nicht mehr vertreten sind. Die Milano Seamen pausieren und planen ihre Rückkehr für 2026.

Die Liga ist in vier geografische Divisionen unterteilt (North, South, East, West). Jedes Team spielt zwölf Partien in der regulären Saison – Hin- und Rückspiele in der eigenen Division sowie je ein Interdivisional Game gegen Teams aus den anderen Divisionen.

In die Playoffs ziehen die vier Divisionssieger und die zwei besten weiteren Teams ein. Die besten zwei Divisionssieger erhalten ein Freilos für das Halbfinale. Die Saison gipfelt im Championship Game am 7. September 2025 in der MHPArena in Stuttgart – ein echtes Heimspiel für die Stuttgart Surge? Die Antwort gibt’s im Herbst.