ELF 2025 in Stuttgart: Mitreißende Show – woher kamen die Cheerleader beim Football-Finale?

1 Die Cheerleader tanzen in der MHP Arena. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Stuttgart Surge gewinnt in der MHP Arena den Titel in der European League of Football (ELF). Für die Stimmung waren die Cheerleader verantwortlich. Doch wer waren die eigentlich?











Obwohl an diesem Tag nicht der VfB Stuttgart in der MHP Arena spielte, war die Stimmung beim Stuttgarter Publikum großartig. Stuttgart Surge hat in der Arena erstmals den Titel in der European League of Football (ELF) gewonnen. Vor, während und nach dem Spiel wurde den Zuschauern eine abwechslungsreiche Show geliefert. Bereits vor Spielbeginn um 15 Uhr heizte ein DJ dem Publikum ein und während der Halbzeitpause traten die Fantastischen Vier mit Hits wie „MfG“ und „Troy“ auf.