Seit wenigen Wochen fahren kreisweit die ersten Elektrobusse im Linienverkehr. Was in der Theorie gesetzliche Vorgabe ist, ist für den Busunternehmer eine Herausforderung.
Er ist eine Besonderheit im Landkreis Ludwigsburg. Und wie der neue Bus prachtvoll herausgeputzt in der Werkshalle auf dem Gelände steht, verfehlt er auch nicht seine Wirkung. So dominant er stehend wirkt, so zurückgenommen rollt der Elektrobus später auf der Straße. Leise surrt der Motor, nicht vergleichbar mit dem Dröhnen von Dieselmotoren.