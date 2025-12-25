Eislauf-Date in New York: Heidi Klum feiert Weihnachten mit Ehemann Tom Kaulitz

Romantik pur: Tom Kaulitz und Heidi Klum genießen Weihnachten in bequemen Pyjamas und mit Schlittschuhlaufen in New York.
Bei Heidi Klum (52) steht die Weihnachtszeit ganz im Zeichen der Romantik. Auf Instagram zeigt die 52-Jährige Eindrücke von ihrem Eislauf-Date am Rockefeller Center in New York, wo sie mit Ehemann Tom Kaulitz (36) Händchen haltend und mit Weihnachtsmützen unterwegs war. Klum teilte ein Video, in dem sie zusammen mit Kaulitz über das Eis gleitet. Offenbar tragen die beiden unter ihren Mänteln bereits ihre Weihnachts-Pyjamas.