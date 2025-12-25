Eislauf-Date in New York: Heidi Klum feiert Weihnachten mit Ehemann Tom Kaulitz

Bei Heidi Klum (52) steht die Weihnachtszeit ganz im Zeichen der Romantik. Auf Instagram zeigt die 52-Jährige Eindrücke von ihrem Eislauf-Date am Rockefeller Center in New York, wo sie mit Ehemann Tom Kaulitz (36) Händchen haltend und mit Weihnachtsmützen unterwegs war. Klum teilte ein Video, in dem sie zusammen mit Kaulitz über das Eis gleitet. Offenbar tragen die beiden unter ihren Mänteln bereits ihre Weihnachts-Pyjamas.

Ganze Familie trägt einheitliche Outfits Auch ein Kuss von Heidi Klum und Tom Kaulitz unter dem Mistelzweig vor einem leuchtenden Weihnachtsbaum ist auf ihrem Instagram-Account zu sehen. Auf dem Foto tragen die beiden ebenfalls ihre Weihnachtsmützen und die aufeinander abgestimmten rot-weiß karierten Schlafanzüge.

Die Outfits waren wohl obligatorisch für das Weihnachtsfest von Heidi Klum, denn auch der Rest der Familie ist in weiteren Weihnachtsschnappschüssen auf Instagram darin zu sehen. Mit dabei waren Klums vier Kinder Leni (21), Henry (20), Johan (19) und Lou (16), teilweise offenbar mit Partnern, sowie Klums Schwager Bill Kaulitz (36).

Verlobung vor sieben Jahren

Heiligabend hat für Heidi Klum und Tom Kaulitz auch eine besondere Bedeutung in Sachen Beziehung. Nachdem Klum im Frühjahr 2018 ihre Liebe zu dem Tokio-Hotel-Star öffentlich gemacht hatte, feierten sie am 24. Dezember 2018 ihre Verlobung. Daran erinnerte das Model nun ebenfalls auf Instagram. In einer Story teilte sie ein Bild mit sich und Tom, auf dem der Ring zu sehen ist. Dazu schrieb sie mit Herz-Emojis: "Vor sieben Jahren". Im Jahr 2019 folgte die Hochzeit des prominenten Paares. Für Heidi Klum ist es die dritte Ehe. Mit Ex-Mann Seal (62) hat sie die Kinder Henry, Johan und Lou. Zudem adoptierte Seal Klums Tochter Leni, die aus einer Beziehung mit Flavio Briatore (75) stammt.