Der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels gewinnt in Erding nach einem ganz starken ersten Drittel souverän mit 6:1. Verteidiger Ben Holden feiert einen gelungenen Einstand.
Nach dem eindrucksvollen 7:6-Sieg unter der Woche beim Spitzenreiter Deggendorfer SC haben sich die Stuttgart Rebels auch am Freitagabend einen Dreier gesichert. Beim Vorletzten Erding Gladiators siegte das Team von Trainer Jan Melichar mit 6:1 und bleibt damit auf dem zehnten Tabellenplatz und auf Pre-Playoff-Kurs. Im Team stand in Ben Holden einer von zwei neuen Akteuren, den die Stuttgarter kurzfristig verpflichtet haben.