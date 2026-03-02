Der sportliche Leiter Matt Pistilli und der Geschäftsführer Alexander Fuchs sprechen über die am Freitag zu Ende gegangene Saison der Stuttgart Rebels.
Ein Heimsieg am Freitagabend gegen die Tölzer Löwen war für den Eishockey-Oberligisten Stuttgart Rebels Pflicht, um die Pre-Play-offs noch zu erreichen. Doch daraus wurde nichts, die Degerlocher verloren mit 4:5 nach Penaltyschießen, womit für sie die Saison beendet ist. Für das Heimteam trafen Toni Ritter, Jayden Lammel, Matt Pistilli und Dane Montgomery. Dennoch sind der Stürmer und Sportliche Leiter Pistilli sowie der Geschäftsführer Alexander Fuchs „mit der Entwicklung des Teams zufrieden“, wie sie erzählen.