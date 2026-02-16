Der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels verliert nach ordentlichem Spiel beim Spitzenreiter. Bereits an diesem Dienstag empfangen die Degerlocher die Selber Wölfe.
Der Sonntag war ein gebrauchter Tag für den Eishockey-Oberligisten Stuttgart Rebels. Auf dem Eis setzte es vor 2119 Zuschauer beim Spitzenreiter Deggendorfer SC eine 2:5-Niederlage und bei der Rückfahrt aus Bayern kam der Stuttgarter Tross auch ins Stottern. Ein Unfall auf der Autobahn sorgte für mächtig Stau, sodass die Spieler samt Betreuer erst nach fast sechsstündiger Fahrt gegen drei Uhr morgens auf der Waldau eintrafen. Derweil sorgt ein angekündigter Rückzug für Wirbel in der Liga.