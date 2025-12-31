Die Negativspirale setzt sich auch im letzten Spiel 2025 fort: Gegen Bad Tölz verlieren die Stuttgart Rebels mit 3:6. Im neuen Jahr steht beim Waldau-Club ein Ehemaligen-Treff an.
Wer weiß, vielleicht helfen die silvesterlichen Glücksrituale ja dabei, die Stuttgart Rebels wieder in die Erfolgsspur zu führen. Denn zuletzt war das Glück eindeutig nicht auf der Seite des Eishockey-Oberligisten. So auch beim letzten Spiel des Jahres 2025 in Bad Tölz. Mit 3:6 unterlag der Waldau-Club am Dienstagabend auswärts bei den Tölzer Löwen – bereits die sechste Niederlage in Folge.