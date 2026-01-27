Nach fünf Niederlage in Serie und das Abrutschen auf Platz zwölf hat sich der Eishockey-Oberligist von seinem Headcoach getrennt.
Paukenschlag beim Eishockey-Oberligisten Stuttgart Rebels nach dem blutleeren Auftritt beim 0:9-Debakel am Sonntag in Memmingen: Die fünfte Niederlage in Serie hat nun Konsequenzen – für Jan Melichar. Die Verantwortlichen auf der Waldau haben den Trainer Anfang der Woche entlassen. Übernehmen wird der bisherige Assistenztrainer Eu Jin Yap in Zusammenarbeit mit dem Sportlichen Leiter und Stürmer Matt Pistilli.